『ゴルフ用距離計 レーザー距離測定器手持ち式測距望遠鏡0-600 M-1000 M-1500 M電力工程測定ツール測距測定高測角【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 20時 20分に出品され03月31日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 測定単位：符号（yd）米（M）



測定範囲：0-600 M



距離測定誤差：300 M内：0.5 M：300 M以上：1 M



角度範囲：-90-90



速度測定範囲：10-300キロ/時間



速度測定誤差：5キロ/時間



測高機能：あります



スキャン距離機能：あります。



サイズ：40*105*73 mm



製品重量：190 g