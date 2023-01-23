『ミレー キッズリュックサック プラトー Plateau 12 GHOST HEATHER【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 08分に出品され04月17日 15時 08分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレー キッズリュックサック プラトー Plateau 12 GHOST HEATHER



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・全長 タテ36cmxヨコ24cmxマチ15cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・表地: ナイロン

・重量:400g

・非防水



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 33.80 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。