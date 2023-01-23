『ミレー キッズリュックサック プラトー Plateau 12 GHOST HEATHER【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 08分に出品され04月17日 15時 08分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミレー キッズリュックサック プラトー Plateau 12 GHOST HEATHER
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・全長 タテ36cmxヨコ24cmxマチ15cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・表地: ナイロン
・重量:400g
・非防水
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 33.80 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
エスエスケイ ショルダーバッグ ショルダーバッグ ブラック×ゴールド (9038)
¥ 8644
サボイ バッグ SM193916 レディース
¥ 8636
サフィール ブルー スニーカーの汚れ落としにも オムニローション 大容量 500ml スエードクリーナー キャンバス 合皮 メッシュ素材 マ
¥ 8636
DALPONTE(ダウポンチ) 総柄トートバッグ カモ DPZ57-CAMO ブルー -
¥ 8591
エスエスケイ ミドルバッグ ミドルバッグ BA4006 ブラック×ゴールド
¥ 8589
オーストリッチ F-104N キャメル 帆布フロントバッグ， サイズ:h220×w260×d140mm
¥ 8584
オーストリッチ F-104N キャメル 帆布フロントバッグ， サイズ:h220×w260×d140mm
¥ 8583
オーストリッチ F-104N キャメル 帆布フロントバッグ， サイズ:h220×w260×d140mm
¥ 8583
オーストリッチ F-104N キャメル 帆布フロントバッグ， サイズ:h220×w260×d140mm
¥ 8583
オーストリッチ F-104N キャメル 帆布フロントバッグ， サイズ:h220×w260×d140mm
¥ 8583
オーストリッチ F-104N キャメル 帆布フロントバッグ， サイズ:h220×w260×d140mm
¥ 8583
ボネーラ ショルダーバック BNR-G198 BLK
¥ 8550
ボネーラ ショルダーバック BNR-G198 BLK
¥ 8550
エスエスケイ ショルダーバッグ 3WAYショルダーバッグ BA6000 Dブルー×ゴールド
¥ 8540
mazume レッドムーン ワンショルダー IV MZBK-600-01 ブラック
¥ 8529
goleador(ゴレアドール) サコッシュ脱着トートバッグ F(49×39×12cm) A-056 (36)Dブルー
¥ 8524
ヘサカ 草履 振袖 用 バッグ セット/LL 27(銀紫・8牡丹小菊)
¥ 8523
DALPONTE(ダウポンチ) 総柄トートバッグ カモ DPZ57-CAMO ブルー -
¥ 8520
落札価格8281円
425 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！