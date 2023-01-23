『ドイター デイパック メートヘン 20 マリン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 55分に出品され03月21日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイター デイパック メートヘン 20 マリン



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ， ウエストストラップ， 調節可能

・撥水剤

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量: 540g



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 44.79 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。