『ランコム トレゾア イン ラブ EDP SP 75ml 香水 レディース 香水【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 14分に出品され03月24日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 魅惑のフローラルフルーティの香りで、

人々をひきつけるフレグランス。



トップ：ベルガモット、ペアー、ネクタリン、ピンクペッパー



ミドル：ローズ、ジャスミン、ピーチ、バイオレット



ラスト：シダー、ムスク



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