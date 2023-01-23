『kathson Bird Nesting Materials Coconut Fiber Bird Nest Bedding Material Warm and Breathable Linen Silk for Bird Small Animals (6 Pack) 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 04時 56分に出品され03月05日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名kathson Bird Nesting Materials Coconut Fiber Bird Nest Bedding Material Warm and Breathable Linen Silk for Bird Small Animals (6 Pack)ブランド：kathson商品サイズ：高さ：6.3 cm横幅：20 cm奥行：23.2 cm 商品番号：色：素材：