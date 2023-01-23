『ELS PET Dog Water Bottle Leak Proof Portable Pet Travel Drinking Bottle with Food Container Puppy Pet Cat Water Dispenser for Outdoor Walking Hiki【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 40分に出品され03月15日 09時 40分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：ELS PET Dog Water Bottle， Leak Proof Portable Pet Travel Drinking Bottle with Food Container， Puppy Pet Cat Water Dispenser for Outdoor Walking， Hiking， BPA Free (Green with Filter)ブランド：ELS PET商品サイズ：高さ：7.1 cm横幅：7.2 cm奥行：21.8 cm 商品番号：Green色：Green with Filter素材：Silica