『パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 9W ナチュラル色(3波長形昼白色) ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) FDL9E【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 15時 20分に出品され03月10日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 9W ナチュラル色(3波長形昼白色) ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) FDL9E



【商品説明】

・4本ブリッジタイプのツイン蛍光灯(コンパクト形蛍光灯)です。

・お得なケース販売(10個セット)です。



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。