『コールマン(Coleman) エアーベッド エクストラデュラブルエアーベッド シングル 2000031958【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 51分に出品され03月25日 19時 51分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) エアーベッド エクストラデュラブルエアーベッド シングル 2000031958



【商品説明】

・サイズ:約185×97×20(h)cm

・仕様:ダブルロックバルブ、ロール式収納

・強度アップ

・材質:70Dポリエステル、PVC

・重量:約2.1kg

CMR-X01NCWBMOT

【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 28.10 cm

奥行 : 33.70 cm

重量 : 2.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。