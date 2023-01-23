『国内発送 修理交換用 NEC LaVie S LS700/RSB PC-LS700RSB、LS700/RSB-E3 PC-LS700RSB-【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 23時 57分に出品され04月13日 23時 57分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内発送 修理交換用 NEC LaVie S LS700/RSB PC-LS700RSB、LS700/RSB-E3 PC-LS700RSB-
【商品説明】
【サイズ】
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落札価格8281円
298 入札履歴
終了
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