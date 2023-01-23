『森で発見、たまごっち【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 20時 36分に出品され03月12日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

森で発見、たまごっち



【商品説明】

・森で発見、たまごっち



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 森で発見、たまごっち