『10-450 165系ムーンライト赤（特別企画品・3両セット）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 55分に出品され03月25日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他鉄道模型
【商品名】
10-450 165系ムーンライト赤（特別企画品・3両セット）
【商品説明】
・3両セット
・特別企画品
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 24.70 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8281円
255 入札履歴
終了
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