『5個セット エレコム イーサネット対応スーパースリムHDMIケーブル(A-A) CAC-HD14SS20BKX5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 31分に出品され03月23日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。



対応機種:HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等

規格:HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証

コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)

ケーブルタイプ:スーパースリムタイプ

伝送速度:10.2Gbps

対応解像度:4K×2K対応

シールド方法:3重シールド

プラグメッキ仕様:金メッキ

ケーブル長:2.0m

カラー:ブラック