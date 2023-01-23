『【5個セット】エレコム 変換アダプタ/DisplayPort-VGA/ブラック AD-DPVGABKX5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 15時 20分に出品され03月10日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。
JAPAN MATERIAL Active イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 10m HAM/AE10M
¥ 8260
10個セット エレコム アンテナケーブル(ストレート-ストレート) AV-ATSS20BKX10
¥ 8253
10個セット エレコム アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) AV-ATNN10BKX10
¥ 8253
10個セット エレコム アンテナケーブル(L型-ストレート) AV-ATLS20BKX10
¥ 8253
サンワサプライ ディスプレイ切替器(ミニD-sub(HD)15pin用)・2回路 SW-EV2N2
¥ 8252
まとめ エレコム HDMIケーブル CAC-HD14E20BK2 ×2 ds-1625201
¥ 8251
光ファイバーHDMIケーブル(AOC) 4K60Hz HDR対応 最大300m[OPT_HDMId] (30m)
¥ 8250
Ultra Clarity Cables HDMIケーブル 50フィート フラット - 60Hzで4Kビデオ、3D、2160pに対応 - 並行輸入
¥ 8247
富士電線工業 300V ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75SQ 灰 100m
¥ 8247
レノボ・ジャパン USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター 0B47072
¥ 8247
audioquest - HDMI Forest48/2.0m（FOR48G/2M）（48Gbps・8K対応・HDMIケーブル）【在庫有り即納】
¥ 8247
(まとめ)エレコム ELECOM ディスプレイケーブル 3m CAC-30BK〔×5セット〕
¥ 8246
SHD 光ファイバーHDMIケーブル 50ｍ Ver2.0 4K＠60Hz 18Gbps超高速伝送 YUV4:4:4 ARC CEC HEC HDR対応
¥ 8246
HDMIケーブルType-C HDMI 変換ケーブル 4K 変換アダプター 2M USB C to HDMI hq-58【並行輸入品】
¥ 8246
光ファイバー HDMI ケーブル 10M， UGOMI ファイバーHDMI 4K60Hz 光速 HDMI2.0b サポート18Gbps， A
¥ 8238
東京Deco 12V型 ポータブル 液晶テレビ HDMI入力 12.1インチ 車載用バック 3wayスタイル&録画機能搭載 Type-C対応
¥ 8658
MUZEN WildMiniスピーカー 砂漠イエロー
¥ 8658
東京Deco 10V型 ポータブル 液晶テレビ 長時間再生 地デジ 10.1インチ 録画機能搭載 車載用バック 大容量電池搭載 [長時間再生/マ
¥ 8654
落札価格8281円
397 入札履歴
終了
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