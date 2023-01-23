『【送料無料】トーエイライト B4235 ＤＰＤ法ダイヤル式残留塩素計 TOEILIGHT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 48分に出品され04月12日 18時 48分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
各試薬には使用上有効期限がございます。ご注意ください。
[商品詳細]
メーカー品番：Ｂ４２３５
残留塩素測定（錠剤タイプ）
測定範囲：０．０５、０．１、０．２、０．４、０．５、０．７、１．０、１．５、２．０ｍｇ／リットル
ＤＰＤ錠剤５０ケ（５０回分）、本体１ケ、比色盤１ケ、測定用フタ付試験管２本、収納ケース付（幅１５．５×奥行８．５×高さ１２ｃｍ）
[その他]
各種伝票（見積書・納品書・請求書・領収書）は、オプションにてご指示下さい。
[納期について]
発送までの目安：５〜２０営業日（土日祝日を除く）
※メーカー欠品時、および、受注生産対応時は、上記日数より納期が掛かる場合がございます。予めご了承下さい。
※ご注文後、納期確認しご連絡致します。
※ご希望の期日までに間に合わない場合、キャンセルも承っております。
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終了
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