【送料無料】トーエイライト B4235 ＤＰＤ法ダイヤル式残留塩素計 TOEILIGHT【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

各試薬には使用上有効期限がございます。ご注意ください。



[商品詳細]

メーカー品番：Ｂ４２３５

残留塩素測定（錠剤タイプ）

測定範囲：０．０５、０．１、０．２、０．４、０．５、０．７、１．０、１．５、２．０ｍｇ／リットル

ＤＰＤ錠剤５０ケ（５０回分）、本体１ケ、比色盤１ケ、測定用フタ付試験管２本、収納ケース付（幅１５．５×奥行８．５×高さ１２ｃｍ）



[その他]

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[納期について]

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