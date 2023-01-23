キタコ(KITACO) I-MAP(インジェクションコントローラー) エイプ50/エイプ50タイプD 763-1138000【新年の贈り物】

商品情報

適合車種 エイプ50(FI車):FNO，AC16-1600001~ | エイプ50-タイプD(FI車):AC18全車種

燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。当社製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)

当社製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。