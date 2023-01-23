『白光(HAKKO) 工業用熱風器800W 880B【お歳暮】』はヤフオクでから05月14日 19時 11分に出品され05月14日 19時 11分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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電源(V):AC100消費電力(W):800幅(mm):245奥行(mm):70高さ(mm):185熱風温度:400風量:0.18[[立米]]/min風速:330m/min
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落札価格8280円
206 入札履歴
終了
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