『白光(HAKKO) 工業用熱風器800W 880B【お歳暮】』はヤフオクでから05月14日 19時 11分に出品され05月14日 19時 11分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【迅速・安心で高評価！まごころセレクト】【※在庫に限りがございます！※】



気になる商品はまずは "カートへ入れる" をどうぞ！

最短到着希望の場合 "希望日なし" でご注文ください



電源(V):AC100消費電力(W):800幅(mm):245奥行(mm):70高さ(mm):185熱風温度:400風量:0.18[[立米]]/min風速:330m/min