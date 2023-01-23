『ロングスケートボード ロンスケ ロングボード dancingスケボー デッキ ジュニア 男女 全8色 118cm masa01-2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 14時 14分に出品され03月16日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品番：masa01-2
生産国：中国
デッキ素材：8枚カナディアンメープル
トラック：7インチ
ベアリング：クロム鋼
サイズ：118cm*25cm*11cm
ウィール：70*51 PU輪
荷重：150kg
カラー：A・B・C・D・E・F・G・H・I・J・K・L
遊び方 ：dancing・freestyle・slide・中低速DH・carvingなど
※手磨きで1-2cm誤差がございますのでご了承ください。
※付属品の交換は不可です。また付属品に不具合がある場合もご交換できかねますので・ご了承ください。
※製造過程に生じる塗装の僅かなムラやホコリの付着・キズ・汚れなどが一定ではございませんが生じますので予めご了承の上ご購入ください。
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落札価格8280円
510 入札履歴
終了
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