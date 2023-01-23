『西村製作所 H-71 セット台 ブラウン 【メーカー直送のため代引・日時指定・北海道沖縄離島配送不可】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 00時 52分に出品され04月06日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品特徴

引き出し式パット１段、固定式パット１段、メッシュラック１個付き。

軽量タイプ（重量４．８kg）

キャスター：直径５０mm双輪キャスター



材質

フレーム／スチール粉体塗装仕上げ（メタリックシルバー)

天板／ＡＢＳ樹脂、パット／ＰＰ



サイズ

高さ８６５

幅４３０

奥行３００mm



カラー

ブラウン