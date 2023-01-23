『ケイプロペット ペット用 耳毛切りハサミ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 22時 09分に出品され03月17日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9×18×1cm

本体重量:0.05kg

原産国:日本