『Neer バッカン 32L ロッドホルダー付き タックルボックス タックルバッグ EVA バケツ 水汲みバケツ 釣り 大容量 軽量 取り外し可能ショルダーベルト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 03分に出品され03月05日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【製品サイズ】 ［28L］ 縦 27cm × 横38cm × 高さ31.5cm ※ロッドホルダー は含みません ［32L］ 縦 27cm × 横43cm × 高さ31.5cm ※ロッドホルダー は含みません ［カラー］：ブラック ［サイズ］：32L ［材質］：EVA 【仕様】 ロッドホルダー × 3 マルチショートホルダー × 1 フロントポケット× 1 取り外し可能ショルダーベルト