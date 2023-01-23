『[キャンパーズコレクション 山善] BBQホリデイテーブル BBT-1280【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 56分に出品され03月28日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【迅速・安心で高評価！にゃんずセレクト】【※在庫に限りがございます！※】



気になる商品はまずは "カートへ入れる" をどうぞ！

最短到着希望の場合 "希望日なし" でご注文ください





本体サイズ:幅122×奥行81×高さ37.5/70cm

本体重量:7.5kg

材質:フレーム=アルミ/天板=ハードボード(ポリエステル樹脂コーティング)/BBQ部プレート=スチール

原産国:中国

天板耐荷重:40kg