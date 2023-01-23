『[キャンパーズコレクション 山善] BBQホリデイテーブル BBT-1280【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 56分に出品され03月28日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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本体サイズ:幅122×奥行81×高さ37.5/70cm
本体重量:7.5kg
材質:フレーム=アルミ/天板=ハードボード(ポリエステル樹脂コーティング)/BBQ部プレート=スチール
原産国:中国
天板耐荷重:40kg
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[キャンパーズコレクション 山善] BBQホリデイテーブル BBT-1280
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落札価格8280円
786 入札履歴
終了
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