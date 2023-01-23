『1/43 アウディ S1 EKS RX quattro No.57 World RX of Hockenheim 2017 Toomas H【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 20時 04分に出品され03月11日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1/43 アウディ S1 EKS RX quattro No.57 World RX of Hockenheim 2017 Toomas H



【商品説明】

・【スケール】1/43



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 4.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ 1/43

アウディ

S1

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No.57

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