『キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (L， 34Ba)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 13時 09分に出品され03月10日 13時 09分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (L， 34Ba)
【商品説明】
・[サイズ]:L:身丈163cm 袖丈49.2cm 裄丈68cm 、TL:身丈168cm 袖丈49.2cm 裄丈70cm 、BL:身丈170cm 袖丈49.2cm 裄丈70cm
・[サイズ]:S:身丈155cm 袖丈49.2cm 裄丈64cm 、M:身丈160cm 袖丈49.2cm 裄丈66cm
・[品質と素材]:ポリエステル100%
・[生産国]:中国
・[色と柄]:小紋 20柄
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8280円
241 入札履歴
終了
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