『The Cutting Book : The Official Guide to Cutting at S/NVQ Levels 2 and 3 (Package)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 14分に出品され03月13日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】223ページ 220*273mm 言語： English 国： イギリス 1025g ISBN : 9781844806201