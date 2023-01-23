『Philos チェス盤 コペンハーゲン 45cm 50mm (記号あり) 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 10分に出品され03月03日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Philos チェス盤 コペンハーゲン 45cm 50mm (記号あり) 並行輸入品



【商品説明】

・スクエア（マス）サイズ：約 50 mm

・チェス盤サイズ：約 45 x 45 x 1.3 cm

・材質：クルミ（Walnut）、カエデ（Maple）

・裏面四隅にゴム製の滑り止め付き。ランク、ファイルの表記あり

・製法：寄木細工（Inlay）、光沢仕上げ



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 47.80 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Philos

チェス盤

コペンハーゲン

45cm

50mm

(記号あり)

並行輸入品