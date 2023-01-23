『【SSK】エスエスケイ 硬式木製バット 野球館オリジナル メイプル ヘッドくり抜きあり sbb3009 岡本型 ナチュラル（白木） 85cm 860g平【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 15時 21分に出品され03月27日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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素材/メイプル
長さ/85cm
重さ/860g平均
モデル/岡本
カラー/ナチュラル（白木）
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落札価格8279円
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終了
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