『VGP 2021 SUMMER受賞GLIDiC Sound Air TW-4000(完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0)GL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 20時 34分に出品され03月04日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X09HMKSXQR
【商品説明】
・GLIDiC史上最少サイズ。手荷物がコンパクト化するライフスタイルに対応し、よりコンパクトさを追求。
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8279円
598 入札履歴
終了
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