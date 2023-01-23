『LINDY DisplayPort 1.1 - DVI-D変換ケーブル、5m(型番:41493)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 10時 44分に出品され04月13日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LINDY DisplayPort 1.1 - DVI-D変換ケーブル、5m(型番:41493)
【商品説明】
・5m
・DisplayPort 1.1 - DVI-D変換ケーブル
CMR-X07WDM7ZGH
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 23.30 cm
奥行 : 24.10 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8279円
593 入札履歴
終了
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