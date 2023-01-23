『J BOARD EX ブルー RT-169【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 59分に出品され03月28日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
J BOARD EX ブルー RT-169
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 78.20 cm
重量 : 2.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8279円
581 入札履歴
終了
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