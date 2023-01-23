『豊稔光山作 植木鋏 安来鋼青紙付 HT-3002【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 10時 12分に出品され03月28日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
最高級鋼安来鋼青紙を使用し匠の技の職人が一丁一丁丁寧に仕上げた逸品です。植木の剪定、手入れ、盆栽の手入れなど。仕様刃：120mm
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LIKENNY ガーデニングツール 園芸用品 シャベル ガーデニングスコップ 草抜き 短柄シャベル ミニサイズ ステンレス製 移植スコップ
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充電式剪定ばさみ コードレス、newox園芸用剪定用具 電動剪定バサミ ブラシレスモーター搭載 プロ、切断径30mm り 日本語取扱説明書付
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切れるよろこび 鏡面SLD小枝切鋏 200mm
¥ 8275
落札価格8279円
157 入札履歴
終了
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