『BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE GOLF セルフクラブスタンド ユニセックス CCG520 レッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 52分に出品され03月07日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE GOLF セルフクラブスタンド ユニセックス CCG520 レッド
【商品説明】
・カラー:ブラック、ホワイト二色
・グローブホルダー、メッシュポケット付
・原産国:ベトナム製
・品番:CCG520
・本体素材:ナイロン
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 87.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8279円
424 入札履歴
終了
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