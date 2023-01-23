『BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE GOLF セルフクラブスタンド ユニセックス CCG520 レッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 52分に出品され03月07日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE GOLF セルフクラブスタンド ユニセックス CCG520 レッド



【商品説明】

・カラー:ブラック、ホワイト二色

・グローブホルダー、メッシュポケット付

・原産国:ベトナム製

・品番:CCG520

・本体素材:ナイロン



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 87.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。