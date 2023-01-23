『【SSK】エスエスケイ 硬式木製バット 大谷 柳田 吉田正尚 バーチ 軽量 野球館オリジナル sbb3009tiyb 平田モデル(白木) RHN 84【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 57分に出品され03月16日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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素材/バーチ
サイズ/84cm860g
カラー/ナチュラル
モデル/平田型
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¥ 8275
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落札価格8279円
753 入札履歴
終了
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