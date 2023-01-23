『象印 コーヒーメーカー STAN. EC-XA30-BA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 13時 06分に出品され05月17日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
象印 コーヒーメーカー STAN. EC-XA30-BA
【商品説明】
・お手入れ簡単「はずせる水タンク」
・アイスコーヒー対応
・カルキをとってコーヒー本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
・ガラス容器(ジャグ)とバスケットが一体型で扱いやすい「シンプルジャグ」セット
・コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 95抽出」
・外形寸法(幅×奥行×高さ):15×22.5×23.5cm / 本体質量:1.8kg
・容量:420ml
・電源コード:1.3m
【サイズ】
高さ : 18.80 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 2.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8279円
381 入札履歴
終了
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