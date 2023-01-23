『象印 コーヒーメーカー STAN. EC-XA30-BA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 13時 06分に出品され05月17日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,279円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

象印 コーヒーメーカー STAN. EC-XA30-BA



【商品説明】

・お手入れ簡単「はずせる水タンク」

・アイスコーヒー対応

・カルキをとってコーヒー本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」

・ガラス容器(ジャグ)とバスケットが一体型で扱いやすい「シンプルジャグ」セット

・コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 95抽出」

・外形寸法(幅×奥行×高さ):15×22.5×23.5cm / 本体質量:1.8kg

・容量:420ml

・電源コード:1.3m



【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 2.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。