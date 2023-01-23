『カラオケランキンパーティ アイカツベスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 14時 11分に出品され03月04日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カラオケランキンパーティ アイカツベスト



【商品説明】

・(C)BNP/BANDAI， DENTSU， TV TOKYO (C)BANDAI

・対象年齢 :6才以上

・電池種別 :アルカリ単四電池:4本電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 28.30 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。