『ストーマメッシュヘルニア保護ベルト ８ｃｍ 3010ガタ(L)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 06時 15分に出品され03月19日 06時 15分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ホワイト L

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :ベルト幅×長さ：13×115cm

・内容量:1