『リバランド お嬢様酵素Jewel 50g 6包入り ×4個 24袋セット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 09時 27分に出品され04月11日 09時 27分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リバランド お嬢様酵素Jewel 50g 6包入り ×4個 24袋セット



【商品説明】

・50g 24包入り

・ファスティングや置き換えダイエットに！



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 2.39 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。