『リバランド お嬢様酵素Jewel 50g 6包入り ×4個 24袋セット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 09時 27分に出品され04月11日 09時 27分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リバランド お嬢様酵素Jewel 50g 6包入り ×4個 24袋セット
【商品説明】
・50g 24包入り
・ファスティングや置き換えダイエットに！
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 28.60 cm
重量 : 2.39 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
63 入札履歴
終了
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