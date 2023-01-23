『くるくるフラワー グリーン 入園入学必須５点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 59分に出品され04月29日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
くるくるフラワー グリーン 入園入学必須５点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
661 入札履歴
終了
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