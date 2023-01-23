『ベルモント TOKOBIアイアンプレート（側板付き）BM-275【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 56分に出品され03月20日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベルモント TOKOBIアイアンプレート（側板付き）BM-275
【商品説明】
・火床の上や下にセッティングできる厚さ2.3?の本格的鉄板と側板（風
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 22.30 cm
奥行 : 39.50 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
926 入札履歴
終了
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