『トランセンド 外付けSSD 250GBPS4/PS5/Xbox One 動作確認済みUSB3.1 Gen2 最大1050MB/秒 耐衝撃 T【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月14日 18時 11分に出品され05月14日 18時 11分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

トランセンド 外付けSSD 250GBPS4/PS5/Xbox One 動作確認済みUSB3.1 Gen2 最大1050MB/秒 耐衝撃 T



【商品説明】

・【付属品】: USB Type C - USB Type Aケーブル / USB Type C - USB Type C ケーブル同梱 【OS】: Microsoft Windows 7 以降 / macOS 10.10以降

・【容量】: 250GB 【サイズ】: 96.5mm x 53.6mm x 12.5mm 【重量】: 87g

・【製品特徴】: USB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で1，050MB/sの高速データ転送スピードを提供します。また、衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認。コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータ



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。