トランセンド 外付けSSD 250GBPS4/PS5/Xbox One 動作確認済みUSB3.1 Gen2 最大1050MB/秒 耐衝撃 T【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

トランセンド 外付けSSD 250GBPS4/PS5/Xbox One 動作確認済みUSB3.1 Gen2 最大1050MB/秒 耐衝撃 T



【商品説明】

・【付属品】: USB Type C - USB Type Aケーブル / USB Type C - USB Type C ケーブル同梱 【OS】: Microsoft Windows 7 以降 / macOS 10.10以降

・【容量】: 250GB 【サイズ】: 96.5mm x 53.6mm x 12.5mm 【重量】: 87g

・【製品特徴】: USB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で1,050MB/sの高速データ転送スピードを提供します。また、衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認。コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータ



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。