『elitegrips(エリートグリップ) 1SPEED ホワイト 30.25inch 約435g【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 18時 32分に出品され04月19日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・スイングのリズムを整える
・ヘッドスピードを上げる
・対象シーズン: オールシーズン
・素振り用ゴルフ練習器具
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 78.00 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
elitegrips(エリートグリップ) 1SPEED ホワイト 30.25inch 約435g
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落札価格8278円
698 入札履歴
終了
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