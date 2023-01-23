『フェイシャルリフトアトワンスα フェイシャルローラー付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 18時 17分に出品され04月13日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェイシャルリフトアトワンスα フェイシャルローラー付き



【商品説明】

・サイズ/本体：約幅7×奥行7×高さ10.5cm、フェイシャルローラー：約幅7×奥行7.5×高さ5cm

・セット内容/本体、フェイシャルローラー、マウスカバー、ビギナーズ用マウスカバー、単4乾電池×2本

・仕様/3種類のモード(イージー、ノーマル、ハード)が選べます。イージー/1分、ノーマル/3分、ハード/3分、定格電圧：3V

・重さ/本体：約140g、フェイシャルローラー：約25g素材/本体：ABS樹脂・シリコン、フェイシャルローラー：ABS樹脂・ステンレス



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。