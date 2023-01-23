『ラディウス radius HP-V500BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 VOLTシリーズ 重低音 aptX Ada【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 14時 49分に出品され04月11日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラディウス radius HP-V500BT 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 VOLTシリーズ 重低音 aptX Ada



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 9.10 cm

奥行 : 13.30 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。