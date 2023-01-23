『I-O DATA USB 2.0 テレビ録画対応 ポータブルハードディスク コンセント不要タイプ 500GB AVHD-P500U 旧モデ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 07時 57分に出品され03月11日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
I-O DATA USB 2.0 テレビ録画対応 ポータブルハードディスク コンセント不要タイプ 500GB AVHD-P500U 【旧モデル】
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 16.10 cm
奥行 : 22.10 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
363 入札履歴
終了
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