『Gatuida 1 Pair Thigh Training Belt Butt Band Workout Bands Resis 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 07時 22分に出品され04月24日 07時 22分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Gatuida 1 Pair Thigh Training Belt Butt Band Workout Bands Resistance Exercise Bands Resistance Workout Equipment Occlusion Strap Squat Machine Polyester Fitness Yoga Sports Belt
ブランド: Gatuida
商品サイズ: 35.5X5X0.5CM
高さ: 6cm
横幅: 6cm
奥行: 17cm
重量: 130g
商品番号: OZB2KN822A1112RCGH8KW
色: Black
素材: Polyester
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落札価格8278円
48 入札履歴
終了
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