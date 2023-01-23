『Gatuida 1 Pair Thigh Training Belt Butt Band Workout Bands Resis 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 07時 22分に出品され04月24日 07時 22分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: Gatuida 1 Pair Thigh Training Belt Butt Band Workout Bands Resistance Exercise Bands Resistance Workout Equipment Occlusion Strap Squat Machine Polyester Fitness Yoga Sports Belt

ブランド: Gatuida

商品サイズ: 35.5X5X0.5CM

高さ: 6cm

横幅: 6cm

奥行: 17cm

重量: 130g

商品番号: OZB2KN822A1112RCGH8KW

色: Black

素材: Polyester