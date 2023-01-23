『ゴルフ距離計 レーザー プロ仕様 ゴルフレーザー用距離計 携帯型 レーザー距離計 距離計測器 光学6倍望遠 7測定機能 ゴルフスコープ 日本語説明書 軽量【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 02分に出品され04月17日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフ用レーザー距離計は多層膜コーティングを施した6倍のファインダーで、反射が減少し、明るく見やすい。までの直線距離が測定でき、1m/yd刻みでの表示が可能となっています。
測定距離：5~650yd
防塵防水性：IP65（曇り予防レンズ）
スロープ補正距離表示：あり
対物レンズ有効径：24mm
レーザー波長：905nm(Class I laser)/ クラス1レーザー(不可視)
倍率：6倍
サイズ：約120×75×41mm
重量：約160g
付属品：レンズクリーナー、収納ケース、ストラップ、CR2リチウム電池、英語説明書 +電子版日本語取扱説明書
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落札価格8278円
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終了
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