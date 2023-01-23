ゴルフ距離計 レーザー プロ仕様 ゴルフレーザー用距離計 携帯型 レーザー距離計 距離計測器 光学6倍望遠 7測定機能 ゴルフスコープ 日本語説明書 軽量【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ゴルフ用レーザー距離計は多層膜コーティングを施した6倍のファインダーで、反射が減少し、明るく見やすい。までの直線距離が測定でき、1m/yd刻みでの表示が可能となっています。

測定距離：5~650yd

防塵防水性：IP65（曇り予防レンズ）

スロープ補正距離表示：あり

対物レンズ有効径：24mm

レーザー波長：905nm(Class I laser)/ クラス1レーザー(不可視)

倍率：6倍

サイズ：約120×75×41mm

重量：約160g

付属品：レンズクリーナー、収納ケース、ストラップ、CR2リチウム電池、英語説明書 +電子版日本語取扱説明書

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