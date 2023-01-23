『ヴィクトリアズ シークレット 香水 ヴィクトリアズ シークレット シークレット ノワール ティーズ EDP・SP 100ml SECRET NOIR TEASE VICTORIAS SECRET【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 00時 04分に出品され04月28日 00時 04分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2010年に発売されたレディス香水です。香りは、フルーティー・フローラル・グルマンのおいしそうな香調がベース。グルマン系のスタンダードなアイテムにしあげられております。トップはペア（洋ナシ）、ライチ、レッド・アップル、ベルガモット、マンダリン・オレンジなど。ミドルはガーデニア、ジャスミン、スウィートピー、フリージア、マグノリアなど。ラストはバニラ、プラリネ、アンバー、ホワイト・ムスク、サンダルウッド、ベンゾインなど。秋冬のプライヴェートなシーンを彩ってくれるでしょう。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ヴィクトリアズ シークレット シークレットノワールティーズ オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ VICTORIAS SECRET SECRET NOIR TEASE EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格8278円
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