『NEMO (ニーモ) フィッロキング アビス NM-FLOKG-AB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 35分に出品され03月26日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NEMO (ニーモ) フィッロキング アビス NM-FLOKG-AB



【商品説明】

・アドベンチャーにラグジュアリーな快適性を提供するキャンプピローの王



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 18.39 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。