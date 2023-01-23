『RSR ダウンサス スプリング RS★RDOWN フロントのみ フーガ PY50 16/10〜19/11 N271DF【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 06時 58分に出品され04月20日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
操舵性を左右するサスペンション スプリング。それはたった1本の鉄の棒。
その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.1を誇る生産経験と開発スピードが凝縮されています。
シンプルな素材だからこそ、ローダウンフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となります。
メーカー：日産
適合車種：フーガ
型式：PY50
駆動方式：FR
排気量：3500NA
年式：16/10〜19/11
備考グレード等：350XV
シリーズ：RSRDOWN
セット内容：フロントのみ
ダウン量(mm)
フロント：25〜20
リア：-
バネレート(kg/mm)
フロント：5.63
リア：-
メーカー品番：N271DF
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¥ 8278
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¥ 8278
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RSR ダウンサス スプリング RS★RDOWN リアのみ セドリック PY32 3/7〜7/5 N176DR
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落札価格8278円
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終了
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