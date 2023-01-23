『RSR ダウンサス スプリング RS★RDOWN フロントのみ フーガ PY50 16/10〜19/11 N271DF【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 06時 58分に出品され04月20日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 操舵性を左右するサスペンション スプリング。それはたった1本の鉄の棒。

その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.1を誇る生産経験と開発スピードが凝縮されています。

シンプルな素材だからこそ、ローダウンフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となります。



メーカー：日産

適合車種：フーガ

型式：PY50

駆動方式：FR

排気量：3500NA

年式：16/10〜19/11

備考グレード等：350XV



シリーズ：RSRDOWN

セット内容：フロントのみ

ダウン量(mm)

フロント：25〜20

リア：-

バネレート(kg/mm)

フロント：5.63

リア：-

メーカー品番：N271DF

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

足回り、サスペンション タグ RSR

ダウンサス

スプリング

RS★RDOWN

フロントのみ

フーガ

PY50

16/10〜19/11

N271DF