『HAKUBA デジカメ撮影スタンド 2段伸縮ポール 卓上 自由雲台 DSS-01【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 57分に出品され03月03日 23時 57分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HAKUBA デジカメ撮影スタンド 2段伸縮ポール 卓上 自由雲台 DSS-01



【商品説明】

・サイズ（使用時） : W530×H515（最大）×D325mm

・スタンド部 : 折りたたみ式

・ポール部 : 2段伸縮ポール、自由雲台付き

・メーカー型番 : 303063/DSS-01

・重量 : 1，070g



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 50.80 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。