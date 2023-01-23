『HAKUBA デジカメ撮影スタンド 2段伸縮ポール 卓上 自由雲台 DSS-01【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 57分に出品され03月03日 23時 57分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HAKUBA デジカメ撮影スタンド 2段伸縮ポール 卓上 自由雲台 DSS-01
【商品説明】
・サイズ（使用時） : W530×H515（最大）×D325mm
・スタンド部 : 折りたたみ式
・ポール部 : 2段伸縮ポール、自由雲台付き
・メーカー型番 : 303063/DSS-01
・重量 : 1，070g
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 50.80 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
586 入札履歴
終了
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