『XANAX(ザナックス) 野球 バックパック トラストシリーズ BA-G811 ブラック フラップタイプ 大容量【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 28分に出品され03月10日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
XANAX(ザナックス) 野球 バックパック トラストシリーズ BA-G811 ブラック フラップタイプ 大容量
【商品説明】
・容量 : 40?
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 40.01 cm
奥行 : 59.99 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8278円
427 入札履歴
終了
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